«Клипперс» могут расстаться с Филипом Петрушевым

Теги Клипперс Баскетбол

Будущее тяжелого форварда Филипа Петрушева (23 года, 211 см) в «Клипперс» остается под вопросом, сообщает журналист The Athletic Ло Мюррэй.

Сегодня стало известно, что серб перейдет из «Филадельфии» в «Клипперс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

Вместе с Харденом и Петрушевым «Клипперс» получат Пи Джей Такера. Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший отправятся в «Филадельфию».

«Команда с нетерпением ждет прибытия Джеймса Хардена и Пи Джей Такера», – отмечает Мюррэй.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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