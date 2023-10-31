«Клипперс» могут расстаться с Филипом Петрушевым
Будущее тяжелого форварда Филипа Петрушева (23 года, 211 см) в «Клипперс» остается под вопросом, сообщает журналист The Athletic Ло Мюррэй.
Сегодня стало известно, что серб перейдет из «Филадельфии» в «Клипперс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.
Вместе с Харденом и Петрушевым «Клипперс» получат Пи Джей Такера. Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший отправятся в «Филадельфию».
«Команда с нетерпением ждет прибытия Джеймса Хардена и Пи Джей Такера», – отмечает Мюррэй.
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