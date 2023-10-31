Леброн Джеймс: «Лейкерс» продолжат становиться лучше»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил состояние команды после победного матча с «Орландо» (106:103).

Калифорнийцы после начала нового сезона НБА провели четыре встречи и имеют результат 2-2.

«Мы продолжим становиться лучше. Пока что мы все еще немного работаем над тем, чтобы со всем разобраться, что нормально. Позади всего четыре матча.

По ходу сезона мы станем намного лучше, но и сейчас нам нравятся некоторые вещи, которые мы увидели», – заявил Джеймс.

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2 комментария

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TurboMen
ДиЛо имеет какую-то несовместимость с Леброном. Такое ощущение что ему дают много играть специально, чтобы он набил стату получше перед обменом, иначе я не могу понять откуда у него такой карт-бланш на любые действия.
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