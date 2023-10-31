Лидер « » оценил состояние команды после победного матча с « » (106:103).

Калифорнийцы после начала нового сезона НБА провели четыре встречи и имеют результат 2-2.

«Мы продолжим становиться лучше. Пока что мы все еще немного работаем над тем, чтобы со всем разобраться, что нормально. Позади всего четыре матча.

По ходу сезона мы станем намного лучше, но и сейчас нам нравятся некоторые вещи, которые мы увидели», – заявил Джеймс.

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