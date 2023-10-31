«Филадельфия» и «Клипперс» провели массовый обмен с участием защитника Джеймса Хардена.

После перехода 34-летнего баскетболиста в «Клипперс» коэффициенты на чемпионство команды в НБА обвалились в 2 раза – с 25.00 до 12.00.

Шансы «Филадельфии», наоборот, ухудшились с 21.00 до 31.00.

Поставить на выход «Клипперс» с Харденом в плей-офф можно за 1.25.

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