Коэффициенты на чемпионство «Клипперс» обвалились в два раза после новости о переходе Хардена
«Филадельфия» и «Клипперс» провели массовый обмен с участием защитника Джеймса Хардена.
После перехода 34-летнего баскетболиста в «Клипперс» коэффициенты на чемпионство команды в НБА обвалились в 2 раза – с 25.00 до 12.00.
Шансы «Филадельфии», наоборот, ухудшились с 21.00 до 31.00.
Поставить на выход «Клипперс» с Харденом в плей-офф можно за 1.25.
Матчи «Марселя» и «Лиона» во Франции и АЗ – НЕК в Нидерландах – отменили. Как в таких случаях происходит расчет ставки?
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