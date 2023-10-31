Коэффициенты на чемпионство «Клипперс» обвалились в два раза после новости о переходе Хардена

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«Филадельфия» и «Клипперс» провели массовый обмен с участием защитника Джеймса Хардена.

После перехода 34-летнего баскетболиста в «Клипперс» коэффициенты на чемпионство команды в НБА обвалились в 2 раза – с 25.00 до 12.00.

Шансы «Филадельфии», наоборот, ухудшились с 21.00 до 31.00.

Поставить на выход «Клипперс» с Харденом в плей-офф можно за 1.25.

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2 комментария

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laziofan
1.25 на выход в плоф? Смешно, там максимум 1.1 должен быть. Борода не пропускает плоф никогда, даже если тащит сброд. А тут наоборот составчик космос)
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Алексей Водонос
С хрена ли обваливаться? Всё чётко. Сделаю пометку в календаре и поставлю будильник, когла ЛАК будет играть с Филой. Заруба будет ой-ёй-ёй.
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