Знаменитый игрок НБА и сборной США Кармело Энтони официально назван послом чемпионата мира-2023.

Энтони присоединился к Пау Газолю и , которые также будет представлять мировое первенство.

«Я с гордостью представлял США на крупнейших сценах мира, а что касается чемпионата мира, то это самое сложное соревнование в международном баскетболе. Ключевое значение имеет идеальный баланс подбора игроков, уровня мастерства и сыгранности.

Я с нетерпением жду возможности поддержать всех баскетболистов на предстоящем чемпионате мира прославить наш вид спорта в глобальном масштабе», – заявил Энтони.

Энтони – трехкратный золотой призер Олимпийских игр, член Топ-75 лучших игроков , входит в десятку ведущих бомбардиров лиги за всю историю.

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