Разыгрывающий « » в понедельник сыграл против « », в который мог перейти в межсезонье-2023.

По мнению Лилларда, история с возможным обменом не повлияла на настрой соперников и не сказалась на ходе игры.

«Ни одна из сторон не пыталась ничего доказать. Это касается и меня, и «Хит», – считает Лиллард.

На счету Лилларда 25 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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