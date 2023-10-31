Дэмиан Лиллард о матче с «Майами», в который мог перейти в межсезонье: «Ни одна из сторон не пыталась ничего доказать»
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в понедельник сыграл против «Майами», в который мог перейти в межсезонье-2023.
По мнению Лилларда, история с возможным обменом не повлияла на настрой соперников и не сказалась на ходе игры.
«Ни одна из сторон не пыталась ничего доказать. Это касается и меня, и «Хит», – считает Лиллард.
На счету Лилларда 25 очков, 5 подборов и 4 передачи.
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