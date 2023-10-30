Дэмиан Лиллард о матче с «Майами»: «Просто очередная игра. Счастлив быть игроком «Милуоки»

Разыгрывающий « » рассказал, как воспримет сегодняшнее противостояние с « ».

Лиллард летом запросил обмен, как сообщалось, в «Хит», однако «Портленду» не удалось прийти к договоренности с организацией из Флориды.

«Я никогда не играл за эту команду. Упоминал, что именно это место было для меня целью, когда просил об обмене. Но меня обменяли в «Бакс», и я рад быть здесь, счастлив быть здесь. Я отлично здесь вписался. Лично для меня на этом все закончилось. После обмена я больше никогда не думал о произошедшем.

Не собираюсь идти в понедельник с мыслью: «Вот команда, за которую я должен был играть». Ничего подобного. Я знаю , . Мы в хороших отношениях. Но я играю за «Бакс» и не собираюсь вступать в игру с таким видом, будто это моя бывшая команда, или мы с ней как-то связаны. Просто очередная игра», – объяснил разыгрывающий.

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