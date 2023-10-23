«Скажи им, что не закончишь карьеру, пока не сыграешь с сыном. Затем сделай это снова». Леброн и Холанд снялись в рекламе Beats by Dre

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Манчестер Сити премьер-лига Англия НБА Баскетбол - видео Эрлинг Холанд Бронни Джеймс Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приняли участие в рекламном ролике Beats by Dre.

Была запущена кампания «Король и Викинг». В проморолике Холанд получает искреннее послание от своего отца и агента, бывшего футболиста Альфи. Суперзвезда НБА, известный как «Король Джеймс», получает предматчевое напутствие от своей жены Саванны.

«Скажи им, что не закончишь карьеру, пока не сыграешь со своим сыном (в кадре появляется Бронни Джеймс). Затем сделай это снова (в кадре появляется 16-летний Брайс Джеймс)», – сказала Саванна Джеймс в ролике.

Леброн Джеймс вступает в свой 21-й сезон в НБА. Ожидается, что Бронни Джеймс выйдет на драфт в следующем году.

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8 комментариев

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bear7904
Ответ Bdv68
Ничо не понятно, но жутко интересно.
У Халанда отец неплохо так играл в Англии
+24
-1
+23
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Sanan1908
Очень Крутая реклама
+18
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Bdv68
Ничо не понятно, но жутко интересно.
+9
-3
+6
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milya ololo
крутая реклама!
+7
-3
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Ignazio DE Alter
это одна из целей на будущее у Роналду, сыграть с сыном
+2
0
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Джони Две Куртки
Ответ bear7904
У Халанда отец неплохо так играл в Англии
это шутка такая? он обычный игрок был. даже ниже среднего. чисто середняковский игрок для клубов аутсайдеров
+7
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Алексей Петров
Dr. Dre?
+1
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