«Скажи им, что не закончишь карьеру, пока не сыграешь с сыном. Затем сделай это снова». Леброн и Холанд снялись в рекламе Beats by Dre

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс (« ») и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приняли участие в рекламном ролике Beats by Dre.

Была запущена кампания «Король и Викинг». В проморолике Холанд получает искреннее послание от своего отца и агента, бывшего футболиста Альфи. Суперзвезда НБА, известный как «Король Джеймс», получает предматчевое напутствие от своей жены Саванны.

«Скажи им, что не закончишь карьеру, пока не сыграешь со своим сыном (в кадре появляется ). Затем сделай это снова (в кадре появляется 16-летний Брайс Джеймс)», – сказала Саванна Джеймс в ролике.

Леброн Джеймс вступает в свой 21-й сезон в НБА. Ожидается, что Бронни Джеймс выйдет на драфт в следующем году.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

Стив Керр владеет футбольной «Мальоркой». Это вообще как?