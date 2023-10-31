« » и « » договорились об обмене с участием звездного защитника (34 года, 196 см).

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Вместе с Харденом в «Клипперс» перейдет форвард Пи Джей Такер (38 лет, 196 см). В обратном направлении отправятся форварды Роберт Ковингтон (32 года, 201 см), Николя Батюм (34 года, 203 см), Маркус Моррис (34 года, 203 см) и Кеньон Мартин-младший (22 года, 201 см), а также драфт-компенсация.

Харден запросил у «Сиксерс» обмен в июне, когда принял опцию игрока на 35,6 миллиона долларов. В августе во время визита в Китай баскетболист несколько раз назвал президента «Филадельфии» Дэрила Мори «лжецом», отметив, что отношения с клубом восстановить уже не удастся.

Позже Харден с задержкой явился в тренировочный лагерь «76-х», большую часть подготовительного периода он провел вне команды. Джеймс не выходил на площадку в первых матчах нового сезона НБА.

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