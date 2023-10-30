Де’Аарон Фокс получил растяжение связок голеностопа в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс стал самым результативным игроком матча против «Лейкерс» (132:127 OT).

Фокс набрал 37 очков и сделал 8 результативных передач, а также реализовал за 34 минуты 14 из 24 с игры.

Овертайм «Кингз» доигрывали без него – в начале заключительной четверти он получил повреждение и более не смог вернуться на площадку.

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Фокс избежал серьезного повреждения, однако получил растяжение связок голеностопа правой ноги. Сроки его возвращения на паркет неизвестны.

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