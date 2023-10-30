«Никс» воспользовались опцией в контракте Квентина Граймса
«Нью-Йорк» использовал опцию в контракте атакующего защитника Квентина Граймса (23 года, 196 см).
Граймс провел за «Никс» два полноценных сезона.
В прошлом году его показатели составили 11,3 очка, 3,2 подбора и 2,1 передачи при 46,8% реализации с игры и 38,6% из-за дуги за 29,9 минуты в среднем.
«Никс» начали сезон-2023/24 с двух поражений и одной победы.
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