Квентин Граймс: «В следующем сезоне попытаюсь доказать, что являюсь одним из лучших разносторонних игроков в НБА»

Теги Нью-Йорк НБА Квентин Граймс Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Квентин Граймс намерен в предстоящем сезоне продемонстрировать свою универсальность.

«В следующем сезоне попытаюсь доказать, что являюсь одним из лучших разносторонних игроков в НБА.

Все знают меня как снайпера. В этом сезоне, благодаря своим оборонительным способностям, буду защищаться против лучших игроков соперников. Мне кажется, что в моем третьем сезоне мне удастся продемонстрировать весь свой арсенал в нападении. Что касается обороны, буду брать на себя ответственность и выключать лучшего игрока команды соперника», – сказал Граймс.

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