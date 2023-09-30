Квентин Граймс: «В следующем сезоне попытаюсь доказать, что являюсь одним из лучших разносторонних игроков в НБА»

Атакующий защитник « » намерен в предстоящем сезоне продемонстрировать свою универсальность.

«В следующем сезоне попытаюсь доказать, что являюсь одним из лучших разносторонних игроков в .

Все знают меня как снайпера. В этом сезоне, благодаря своим оборонительным способностям, буду защищаться против лучших игроков соперников. Мне кажется, что в моем третьем сезоне мне удастся продемонстрировать весь свой арсенал в нападении. Что касается обороны, буду брать на себя ответственность и выключать лучшего игрока команды соперника», – сказал Граймс.

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