Майк Брин продлил контракт с ESPN на два года
Комментатор Майк Брин продлил соглашение с ESPN на два года, сообщает The New York Post.
Теперь контракт Брина рассчитан на четыре года, включая действующий, то есть до сезона-2026/27. Новое соглашение с Брином зависит от того, сохранит ли ESPN/ABC права на показ НБА в 2025 году.
Многолетние партнеры Брина Джефф Ван Ганди и Марк Джексон были уволены ESPN в это межсезонье, их позиции заняли Дорис Берк и Док Риверс.
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