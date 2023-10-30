Майк Брин продлил контракт с ESPN на два года

Теги НБА ESPN Майк Брин Баскетбол

Комментатор Майк Брин продлил соглашение с ESPN на два года, сообщает The New York Post.

Теперь контракт Брина рассчитан на четыре года, включая действующий, то есть до сезона-2026/27. Новое соглашение с Брином зависит от того, сохранит ли ESPN/ABC права на показ НБА в 2025 году.

Многолетние партнеры Брина Джефф Ван Ганди и Марк Джексон были уволены ESPN в это межсезонье, их позиции заняли Дорис Берк и Док Риверс.

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2 комментария

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Александр Склянов
Bang!!!
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Tim Timson
с комонлетсгоу надеюсь попросил надбавку)
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