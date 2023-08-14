Док Риверс, Дорис Берк и Майк Брин станут комментаторами финальной серии НБА
Известный тренер НБА Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора ESPN. Как информирует пресс-служба телеканала, Риверс и Дорис Берк присоединятся к Майку Брину, сформировав первую комментаторскую бригаду.
Трио вместе с репортером Лизой Солтерс будет вести финал НБА, финал Восточной конференции, плей-офф, Рождественские матчи и серию субботних прайм-таймов НБА на ABC. Дебют бригады состоится во время первой недели трансляций предстоящего сезона НБА на ESPN в октябре.
Берк станет первой женщиной, которая будет комментировать финальную серию сезона среди всех четырех крупнейших видов спорта в Штатах.
Многолетние комментаторы Марк Джексон и Джефф Ван Ганди ранее были уволены с целью сокращения расходов компании.
61-летний Риверс после завершения сезона-2022/23 был уволен из «Филадельфии».
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