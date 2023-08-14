Док Риверс, Дорис Берк и Майк Брин станут комментаторами финальной серии НБА

Теги Док Риверс НБА ABC ESPN Дорис Берк Майк Брин Баскетбол

Известный тренер НБА Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора ESPN. Как информирует пресс-служба телеканала, Риверс и Дорис Берк присоединятся к Майку Брину, сформировав первую комментаторскую бригаду.

Трио вместе с репортером Лизой Солтерс будет вести финал НБА, финал Восточной конференции, плей-офф, Рождественские матчи и серию субботних прайм-таймов НБА на ABC. Дебют бригады состоится во время первой недели трансляций предстоящего сезона НБА на ESPN в октябре.

Берк станет первой женщиной, которая будет комментировать финальную серию сезона среди всех четырех крупнейших видов спорта в Штатах.

Многолетние комментаторы Марк Джексон и Джефф Ван Ганди ранее были уволены с целью сокращения расходов компании.

61-летний Риверс после завершения сезона-2022/23 был уволен из «Филадельфии».

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

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7 комментариев

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Van
Если Финал не идёт к Доку, то Док сам придет на Финал.
+6
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ДИКАНЬ
Ответ Van
Если Финал не идёт к Доку, то Док сам придет на Финал.
Особенно весело будет,если Фила туда попадёт))
+6
0
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Caracalla
Помянем финалы НБА..
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Ocelot
количество фраз "камон", "летс го" в эфире заметно возрастет))
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Light Yagami
Проведите сейчас опрос среди зрителей, кого они считают лучшим из этой троицы – Майк Брин на изи выиграет (заслуженно), потому что единственный, кто там из-за своей квалификации высокой сидит. Никто об этом не скажет публично, конечно, но все всё понимают. Людей не обманешь.
+4
-1
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Ocelot
количество фраз "камон", "летс го" в эфире заметно возрастет))
Но и Бээнг будет)
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Мишкина Лысина
Ответ Light Yagami
Проведите сейчас опрос среди зрителей, кого они считают лучшим из этой троицы – Майк Брин на изи выиграет (заслуженно), потому что единственный, кто там из-за своей квалификации высокой сидит. Никто об этом не скажет публично, конечно, но все всё понимают. Людей не обманешь.
Ну, Риверсу явно не просто так такой кредит доверия - ждут от него тренерские рассказы/приемы/комбинации. Это, в принципе, может быть интересно даже с гамон летсгоу.
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