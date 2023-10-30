Джеймс Харден посетит матч «Филадельфии» с «Портлендом»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Ожидается присутствие защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена на первом домашнем матче команды, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Игрок будет находиться на скамейке запасных во время игры с «Портлендом».

Харден также принял участие в предыгровой разминке.  

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».

6 комментариев

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DimaArsenal
вроде новость, а смысл... Желаю Хардену поскорее обрести команду, где он вновь своим удивительным евростепом и прочими фишками сможет стать вновь отличным игроком, а не это вот всё...
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Ильяс Бабичев
Давно болею персонально за Хардена. Грустно, что у него нет перстня, но он честно боролся с возможно лучшей династией в истории с рекордом 73-9, у Джордана даже было 72 победы. Желаю войти в игровое русло, радовать болельщиков и получать от игры удовольствие
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<~Inter~>
Ответ DimaArsenal
вроде новость, а смысл... Желаю Хардену поскорее обрести команду, где он вновь своим удивительным евростепом и прочими фишками сможет стать вновь отличным игроком, а не это вот всё...
так он сам виноват не меньше. Мог уже начать нормально работать с командой без всяких скандалов
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Ильяс Бабичев
Ответ <~Inter~>
так он сам виноват не меньше. Мог уже начать нормально работать с командой без всяких скандалов
В прошлом году он ужался по зп, в этом году его кинули. Его недовольство можно понять. А по поводу начала этого сезона была информация, что у него больная мама.
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Сергей Пузанков
Ответ DimaArsenal
вроде новость, а смысл... Желаю Хардену поскорее обрести команду, где он вновь своим удивительным евростепом и прочими фишками сможет стать вновь отличным игроком, а не это вот всё...
Он вроде не прекращал быть отличным игроком.
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Айрат Ситдиков
Ответ DimaArsenal
вроде новость, а смысл... Желаю Хардену поскорее обрести команду, где он вновь своим удивительным евростепом и прочими фишками сможет стать вновь отличным игроком, а не это вот всё...
Хз, прежнего хардена больше не будет. До дедлайна все равно окажешься в другой команде, но большой роли в контендере не вижу для него.
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