Джеймс Харден посетит матч «Филадельфии» с «Портлендом»
Ожидается присутствие защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена на первом домашнем матче команды, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Игрок будет находиться на скамейке запасных во время игры с «Портлендом».
Харден также принял участие в предыгровой разминке.
Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.
Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».
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