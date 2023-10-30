Джеймс Харден посетит матч «Филадельфии» с «Портлендом»

Ожидается присутствие защитника «Филадельфии» на первом домашнем матче команды, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Игрок будет находиться на скамейке запасных во время игры с «Портлендом».

Харден также принял участие в предыгровой разминке.

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».