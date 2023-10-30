Стеф Карри поиздевался над Диллоном Бруксом и забросил из-за дуги
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного момента в матче с «Хьюстоном» (106:95).
Карри при помощи серии финтов избавился от опеки Диллона Брукса и забросил из-за дуги.
2-кратный MVP эмоционально отпраздновал попадание. На его счету 24 очка, 7 подборов и 6 передач.
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А здесь не просто блеф, а двойной-тройной блеф, еще и в концовке матча.
Так что да-это издевательство (в спортивном смысле этого слова)