Стеф Карри поиздевался над Диллоном Бруксом и забросил из-за дуги

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Диллон Брукс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного момента в матче с «Хьюстоном» (106:95).

Карри при помощи серии финтов избавился от опеки Диллона Брукса и забросил из-за дуги.

2-кратный MVP эмоционально отпраздновал попадание. На его счету 24 очка, 7 подборов и 6 передач.

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8 комментариев

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SHawk
Красиво развел)
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shooter77
После случая с Пэйтоном Брукса ненавидят в ГСВ примерно все. Красиво Шеф его в этот раз клоуном выставил.
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Lokomotiv__1992
Жаль Брукс с Мишек ушел , ему шла та команда.. Мишек и того же Брукса многие хотят в грязь втоптать за их поведение
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Mit_Sam
Эдварда Мунка косплеит и его крик. Хотя, скорее, Маколея Калкина)
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Стопы Зайона
Следующая остановка малыша Брукси, Шанхайские Акулы 🦈
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Мурад Сабиев
Ответ АРХАТ
"Стеф Карри поиздевался над Диллоном Бруксом" Ещё бы пафоснее назвали))) "Стеф Карри ментально сломал Диллона Брукса")) По факту просто красиво обыграл и обрадовался. Где там издевательства?
Издевательство спортивное подразумевает блеф, то бишь обман своего соперника, тем самым занижая его мораль.
А здесь не просто блеф, а двойной-тройной блеф, еще и в концовке матча.
Так что да-это издевательство (в спортивном смысле этого слова)
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Султанова Султанова
Затащил когда этого требовалось для команды! 😱
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