Разыгрывающий « » стал автором эффектного момента в матче с « » (106:95).

Карри при помощи серии финтов избавился от опеки и забросил из-за дуги.

2-кратный MVP эмоционально отпраздновал попадание. На его счету 24 очка, 7 подборов и 6 передач.

Рекордное 51 очко Лавина в безвольном поражении «Чикаго» – симптом, а не противоречие

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации