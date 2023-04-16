«Кингз» повели 1-0 в серии с «Уорриорз». Де’Аарон Фокс и Малик Монк на двоих набрали 70 очков

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Малик Монк Де'Аарон Фокс Баскетбол

«Сакраменто» в субботу отпраздновал свое возвращение в плей-офф после рекордного 16-летнего перерыва, обыграв действующего чемпиона «Голден Стэйт» со счетом 126:123.

«Кингз» выиграли у «Уорриорз» на своей площадке и открыли счет в серии первого раунда плей-офф – 1-0.

Самыми результативными в составе победителей стали Де’Аарон Фокс (38 очков) и Малик Монк (32), которые на двоих набрали 70 очков. Фокс реализовал 13 из 27 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 8 из 12 с линии, а также сделал 5 передач и 3 перехвата. Показатели Монка – 8 из 13 с игры, 14 из 14 с линии.

Фокс и Монк стали вторым дуэтом партнеров по команде, которые набрали по 30+ очков в своем дебютном матче плей-офф. Первым дуэтом были Алонзо Моурнинг и Кендалл Гилл из «Хорнетс» 1993 года.

Лучшими у «Уорриорз» стали Стефен Карри (30 очков, 6 из 14 из-за дуги, 6 подборов) и Клэй Томпсон (21 очко, 5 из 14 из-за дуги, 6 подборов, 5 передач).

Это самый непредсказуемый плей-офф НБА за 30 лет. В ком мы сомневаемся больше всего?

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6 комментариев

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Друг Джордана
Напоминает сюжет фильма. Я не фанат Королей, но протоплю за них. Помечтаю, о чемпионстве
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Егор Зубко
Ответ M.J.
Бибби*
Бобби Джэксон подразумевался, полагаю
+5
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+5
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закрыт по беспределу
За "Кингс" с детства!
+4
0
+4
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M.J.
Ответ DirkMavs
Пусть у них все получиться они слишком много ждали этого момента…надеюсь это славная банда со временем во главе с Фоксом и Сабонисом будут не менее крутыми как крутейших Кингс образца 2003-года Уэббер,Стоякович,Кристи,Дивац,Бобби…мощнейшая стартовая пятерка была которая топтала на своём пути всех
Бибби*
+3
-1
+2
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DirkMavs
Пусть у них все получиться они слишком много ждали этого момента…надеюсь это славная банда со временем во главе с Фоксом и Сабонисом будут не менее крутыми как крутейших Кингс образца 2003-года Уэббер,Стоякович,Кристи,Дивац,Бобби…мощнейшая стартовая пятерка была которая топтала на своём пути всех
+17
-3
+14
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Kemlo
Сегодня парочка из Кентаки затмила сплэш-братьев
+6
0
+6
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