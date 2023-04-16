«Кингз» повели 1-0 в серии с «Уорриорз». Де’Аарон Фокс и Малик Монк на двоих набрали 70 очков

« » в субботу отпраздновал свое возвращение в плей-офф после рекордного 16-летнего перерыва, обыграв действующего чемпиона « » со счетом 126:123.

«Кингз» выиграли у «Уорриорз» на своей площадке и открыли счет в серии первого раунда плей-офф – 1-0.

Самыми результативными в составе победителей стали Де’Аарон Фокс (38 очков) и (32), которые на двоих набрали 70 очков. Фокс реализовал 13 из 27 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 8 из 12 с линии, а также сделал 5 передач и 3 перехвата. Показатели Монка – 8 из 13 с игры, 14 из 14 с линии.

Фокс и Монк стали вторым дуэтом партнеров по команде, которые набрали по 30+ очков в своем дебютном матче плей-офф. Первым дуэтом были Алонзо Моурнинг и Кендалл Гилл из «Хорнетс» 1993 года.

Лучшими у «Уорриорз» стали (30 очков, 6 из 14 из-за дуги, 6 подборов) и (21 очко, 5 из 14 из-за дуги, 6 подборов, 5 передач).

Это самый непредсказуемый плей-офф НБА за 30 лет. В ком мы сомневаемся больше всего?