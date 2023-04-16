«Кингз» повели 1-0 в серии с «Уорриорз». Де’Аарон Фокс и Малик Монк на двоих набрали 70 очков
«Сакраменто» в субботу отпраздновал свое возвращение в плей-офф после рекордного 16-летнего перерыва, обыграв действующего чемпиона «Голден Стэйт» со счетом 126:123.
«Кингз» выиграли у «Уорриорз» на своей площадке и открыли счет в серии первого раунда плей-офф – 1-0.
Самыми результативными в составе победителей стали Де’Аарон Фокс (38 очков) и Малик Монк (32), которые на двоих набрали 70 очков. Фокс реализовал 13 из 27 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 8 из 12 с линии, а также сделал 5 передач и 3 перехвата. Показатели Монка – 8 из 13 с игры, 14 из 14 с линии.
Фокс и Монк стали вторым дуэтом партнеров по команде, которые набрали по 30+ очков в своем дебютном матче плей-офф. Первым дуэтом были Алонзо Моурнинг и Кендалл Гилл из «Хорнетс» 1993 года.
Лучшими у «Уорриорз» стали Стефен Карри (30 очков, 6 из 14 из-за дуги, 6 подборов) и Клэй Томпсон (21 очко, 5 из 14 из-за дуги, 6 подборов, 5 передач).
Это самый непредсказуемый плей-офф НБА за 30 лет. В ком мы сомневаемся больше всего?
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