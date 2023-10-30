Де’Аарон Фокс набрал 37 очков в победном матче с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол - видео Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс стал самым результативным игроком матча против «Лейкерс» (132:127).

Фокс набрал 37 очков, реализовав за 34 минуты 14 из 24 с игры.

На его счету также 4 подбора, 8 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

Де’Аарон смог вернуться на площадку после травмы голеностопа, которую получил в начале четвертой четверти. В последние 6 минут основного времени он набрал 8 очков.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

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