Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс стал самым результативным игроком матча против « » (132:127).

Фокс набрал 37 очков, реализовав за 34 минуты 14 из 24 с игры.

На его счету также 4 подбора, 8 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

Де’Аарон смог вернуться на площадку после травмы голеностопа, которую получил в начале четвертой четверти. В последние 6 минут основного времени он набрал 8 очков.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона