Де’Аарон Фокс набрал 37 очков в победном матче с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс стал самым результативным игроком матча против «Лейкерс» (132:127).
Фокс набрал 37 очков, реализовав за 34 минуты 14 из 24 с игры.
На его счету также 4 подбора, 8 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.
Де’Аарон смог вернуться на площадку после травмы голеностопа, которую получил в начале четвертой четверти. В последние 6 минут основного времени он набрал 8 очков.
Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона
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