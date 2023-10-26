Малик Монк вколотил сверху через Криса Данна в быстром отрыве

Атакующий защитник « » стал автором потрясающего постера в победном гостевом матче с «Ютой» (130:114).

Разыгрывающий «Джазз» допустил потерю, Де’Аарон Фокс устремился в быстрый отрыв, под кольцом сделав скидку на набегающего бывшего товарища по университету Кентукки. Монк поставил сверху через Данна.

За 23 минуты на паркете Монк реализовал 4 из 12 с игры и отметился 10 очками и 7 результативными передачами.

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