Малик Монк вколотил сверху через Криса Данна в быстром отрыве

Теги Сакраменто НБА Баскетбол - видео Юта Крис Данн Малик Монк Де'Аарон Фокс Баскетбол

Атакующий защитник «Сакраменто» Малик Монк стал автором потрясающего постера в победном гостевом матче с «Ютой» (130:114).

Разыгрывающий «Джазз» Крис Данн допустил потерю, Де’Аарон Фокс устремился в быстрый отрыв, под кольцом сделав скидку на набегающего бывшего товарища по университету Кентукки. Монк поставил сверху через Данна.

За 23 минуты на паркете Монк реализовал 4 из 12 с игры и отметился 10 очками и 7 результативными передачами.

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