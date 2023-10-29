Джейден Макдэниелс может дебютировать в сезоне в гостевой игре против «Атланты»

Теги травмы Атланта Миннесота НБА Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс может принять участие в гостевой игре против «Атланты» в понедельник.

Макдэниелс получил растяжение икроножной мышцы левой ноги во время предсезонного матча в Абу-Даби.

На неделе он приступил к полноценным тренировкам с командой.

На этой неделе баскетболист продлил контракт на 5 лет и 136 миллионов долларов.

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