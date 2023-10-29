Джейден Макдэниелс может дебютировать в сезоне в гостевой игре против «Атланты»
Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс может принять участие в гостевой игре против «Атланты» в понедельник.
Макдэниелс получил растяжение икроножной мышцы левой ноги во время предсезонного матча в Абу-Даби.
На неделе он приступил к полноценным тренировкам с командой.
На этой неделе баскетболист продлил контракт на 5 лет и 136 миллионов долларов.
Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов
Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов
Комментарии