Джейден Макдэниелс о новом контракте: «Жизнь изменилась, и я еще до конца это не осознал»

Теги Миннесота НБА Тим Коннелли Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс впервые пообщался с прессой после продления контракта с организацией на 5 лет и 136 миллионов долларов.

«Просто благодарю Тима [Коннелли] и всех владельцев за предоставленную возможность и веру в меня. Жизнь изменилась. Я уже прочувствовал это, но еще до конца ничего не осознал», – сказал Макдэниелс.

Форвард принял участие в 79 матчах сезона-2022/23: набирал в среднем 12,1 очка и совершал 3,9 подбора и 1 блок-шот за игру, реализуя 51,7% с игры и 39,8% из-за дуги.

Он пропустил первый матч регулярки из-за травмы.

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