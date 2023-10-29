Лаури Маркканен исполнил невероятный 3-очковый на исходе владения в матче с «Санз»

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Юта Лаури Маркканен Коллин Секстон Баскетбол

Легкий форвард «Юты» Лаури Маркканен стал автором красивого трехочкового попадания в гостевом матче с «Финиксом» (104:126).

Получив мяч от Коллина Секстона за 4 секунды до конца владения, финн принял решение исполнить 3-очковый от плеча с отшагиванием и был точен.

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