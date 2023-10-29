Лаури Маркканен исполнил невероятный 3-очковый на исходе владения в матче с «Санз»

Легкий форвард «Юты» стал автором красивого трехочкового попадания в гостевом матче с « » (104:126).

Получив мяч от за 4 секунды до конца владения, финн принял решение исполнить 3-очковый от плеча с отшагиванием и был точен.

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