Лаури Маркканен исполнил невероятный 3-очковый на исходе владения в матче с «Санз»
Легкий форвард «Юты» Лаури Маркканен стал автором красивого трехочкового попадания в гостевом матче с «Финиксом» (104:126).
Получив мяч от Коллина Секстона за 4 секунды до конца владения, финн принял решение исполнить 3-очковый от плеча с отшагиванием и был точен.
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