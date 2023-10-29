Кайри Ирвинг: «Вы можете меня критиковать. Только если судите по успехам команды и не пытаетесь копаться в том, что я за человек»

Разыгрывающий « » рассказал, почему воздерживается от обширных комментариев в разговорах с прессой.

«После COVID и после всего того, что произошло [в «Нетс»], что-то от меня зависело, а что-то нет. И я не хотел участвовать в этой игре с обвинениями.

Вы можете меня критиковать. Если только оставляете критику на площадке, судите меня по успехам нашей команды и не пытаетесь слишком глубоко копаться в том, что я за человек.

В этом бизнесе я не показываю настоящего себя, потому что идет поток постоянных, постоянных, постоянных мнений обо мне – просто случайных вещей, с которыми я не согласен», – сказал Ирвинг.

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