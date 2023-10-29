Кайри Ирвинг: «Вы можете меня критиковать. Только если судите по успехам команды и не пытаетесь копаться в том, что я за человек»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, почему воздерживается от обширных комментариев в разговорах с прессой.

«После COVID и после всего того, что произошло [в «Нетс»], что-то от меня зависело, а что-то нет. И я не хотел участвовать в этой игре с обвинениями.

Вы можете меня критиковать. Если только оставляете критику на площадке, судите меня по успехам нашей команды и не пытаетесь слишком глубоко копаться в том, что я за человек.

В этом бизнесе я не показываю настоящего себя, потому что идет поток постоянных, постоянных, постоянных мнений обо мне – просто случайных вещей, с которыми я не согласен», – сказал Ирвинг.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Похоже, Кайри готовит что-то интересненькое для всех, кто следит за НБА))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий