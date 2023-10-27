Кайри Ирвинг о запросе обмена из «Нетс»: «Лучшее решение в моей карьере»

Разыгрывающий « » признался, что решение запросить обмен из « » было лучшим в его карьере.

Он присоединился к «Нетс» в 2019 году в качестве свободного агента. Ирвинг объединился с Кевином Дюрэнтом и Джеймсом Харденом, но звездному трио не удалось стать чемпионами. В 2021 году они уступили в седьмой игре будущим чемпионам «Бакс», а в следующем сезоне, после обмена Хардена в «Филадельфию», всухую проиграли «Бостону» в первом раунде.

«Я никогда не был в плохих отношениях с организацией. Просто было хаос и много шума, как обычно, со стороны СМИ. Не собираюсь обвинять вас, ребята [из медиа], или что-то в этом роде. Но, повторюсь, никто толком не знал, что на самом деле происходило за кулисами. И я уверен, что у людей, конечно же, есть свои источники с информацией о том, что случилось на самом деле.

Но для меня это было лучшее решение в карьере. Просто возможность попросить об обмене. Я знал, что мне нужно душевное спокойствие. Было нелегко», – сказал Ирвинг в преддверии домашней игры с «Нетс».

Разыгрывающий присоединился к «Маверикс» в феврале этого года в результате обмена.

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