Чемпионат Италии. «Милан» примет «Викторию Либертас», «Венеция» сыграет с «Варезе» и другие матчи

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан» примет «Викторию Либертас», «Венеция» сыграет с «Варезе».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 4-0, Венеция – 4-0, Тренто – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-1, Дертона – 3-2, Скафати – 2-2, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Динамо Сассари – 1-4, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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