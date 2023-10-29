Чемпионат Италии. «Милан» примет «Викторию Либертас», «Венеция» сыграет с «Варезе» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Варезе Виктория Либертас Скафати Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Тревизо Пистоя Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан» примет «Викторию Либертас», «Венеция» сыграет с «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Скафати – Ваноли Кремона
Дата проведения
29 октября, 18.00, «PalaMangano»
Онлайн матча

Милан – Виктория Либертас
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Бриндизи – Пистоя
Дата проведения
29 октября, 19.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Варезе
Дата проведения
29 октября, 20.15, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Тревизо
Дата проведения
29 октября, 21.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 4-0, Венеция – 4-0, Тренто – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-1, Дертона – 3-2, Скафати – 2-2, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Динамо Сассари – 1-4, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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