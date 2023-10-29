Миленко Богичевич о матче против УНИКСа: «Нет большого давления по поводу результата, нам важно показать свое лицо»
Главный тренер «Автодора» поделился ожиданиями перед матчем против действующего чемпиона Лиги ВТБ УНИКСа.
«Настроение команды после поражений всегда оставляет желать лучшего. Пытаемся подняться на более высокий уровень и найти выход из ситуации. Нам необходимо верить в то, над чем работаем, и продолжать упорно трудиться с позитивным настроем. А если верить в лучшее, это обязательно произойдет.
Что касается нашего соперника, все знают, что УНИКС — очень сильная команда, нынешний чемпион Единой Лиги ВТБ. Наша задача — постараться бороться до самой последней минуты, сделать все от нас зависящее. У нас нет большого давления по поводу результата. Нам важно показать свое лицо и то, что мы умеем бороться и верим в свои силы — это основная цель. И если появится шанс — постараться его использовать», – сказал тренер.
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