Миленко Богичевич о матче против УНИКСа: «Нет большого давления по поводу результата, нам важно показать свое лицо»

Главный тренер « » поделился ожиданиями перед матчем против действующего чемпиона Лиги ВТБ УНИКСа.

«Настроение команды после поражений всегда оставляет желать лучшего. Пытаемся подняться на более высокий уровень и найти выход из ситуации. Нам необходимо верить в то, над чем работаем, и продолжать упорно трудиться с позитивным настроем. А если верить в лучшее, это обязательно произойдет.

Что касается нашего соперника, все знают, что УНИКС — очень сильная команда, нынешний чемпион . Наша задача — постараться бороться до самой последней минуты, сделать все от нас зависящее. У нас нет большого давления по поводу результата. Нам важно показать свое лицо и то, что мы умеем бороться и верим в свои силы — это основная цель. И если появится шанс — постараться его использовать», – сказал тренер.

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