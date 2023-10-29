Велимир Перасович: «Нужно сделать выводы после неудачи в Самаре и продемонстрировать отличную защиту»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о главной задаче на предстоящий матч против «Автодора».
«Играть против «Автодора» всегда непросто, тем более в гостях. В составе саратовской команды много забивающих игроков.
Нам нужно сделать выводы после неудачи в Самаре и продемонстрировать в предстоящем матче отличную защиту. Наша цель неизменна – мы настраиваемся только на победу», – сказал тренер.
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