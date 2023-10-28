Ди Бост и «Галатасарай» подписали контракт по схеме «1+1»

Теги переходы чемпионат Турции Галатасарай Метрополитан Ди Бост Баскетбол

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о возвращении в команду разыгрывающего защитника Ди Боста (34 года, 188 см). Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Бост уже выступал за клуб с 2021 по 2023 год. После этого он был игроком французских «Виллербана» и «Метрополитана».

В чемпионате Франции за бывшую команду Виктора Вембаньямы Бост набирал в среднем 12 очков, 5,2 передачи и 3 подбора, реализуя 25,6% дальних бросков (7,8 попытки).

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