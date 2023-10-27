Ди Бост вернется в «Галатасарай»

Теги возможные переходы чемпионат Турции Галатасарай Метрополитан Ди Бост Баскетбол

Разыгрывающий Ди Бост (34 года, 188 см) продолжит карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Бост уже выступал за клуб с 2021 по 2023 год. После этого он был игроком французских «Виллербана» и «Метрополитана».

В чемпионате Франции за бывшую команду Виктора Вембаньямы Бост набирал в среднем 12 очков, 5,2 передачи и 3 подбора, реализуя 25,6% дальних бросков (7,8 попытки).

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий