Ди Бост вернется в «Галатасарай»

Разыгрывающий Ди Бост (34 года, 188 см) продолжит карьеру в турецком « », сообщает инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Бост уже выступал за клуб с 2021 по 2023 год. После этого он был игроком французских «Виллербана» и « ».

В чемпионате Франции за бывшую команду Виктора Вембаньямы Бост набирал в среднем 12 очков, 5,2 передачи и 3 подбора, реализуя 25,6% дальних бросков (7,8 попытки).

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