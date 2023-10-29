«Это ваша вина! Это вы сделали!» Тайриз Халибертон вступил в перепалку с болельщиками после трех попаданий подряд
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон вступил в перепалку с болельщиками «Кливленда» после того, как забросил три подряд мяча на последних минутах матча.
«Это ваша вина! Это вы сделали!» – прокричал игрок зрителям.
«Пэйсерс» обыграли «Кавальерс» на выезде – 125:113. Халибертон набрал 21 очко, сделал 13 передач и 8 подборов.
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
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