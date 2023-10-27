Тайриз Халибертон не тренировался из-за болезни, но может завтра сыграть с «Кливлендом»

Теги травмы Индиана Рик Карлайл НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за болезни, связанной с желудком, сообщает обозреватель Дастин Доприак со ссылкой на главного тренера Рика Карлайла.

Карлайл ожидает, что лидер «Пэйсерс» поправится и сыграет с «Кливлендом» в гостевом матче.

«Кавс» примут «Пэйсерс» в ночь на воскресенье, 29 октября, 02:30 по московскому времени.

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