Тайриз Халибертон не тренировался из-за болезни, но может завтра сыграть с «Кливлендом»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за болезни, связанной с желудком, сообщает обозреватель Дастин Доприак со ссылкой на главного тренера Рика Карлайла.
Карлайл ожидает, что лидер «Пэйсерс» поправится и сыграет с «Кливлендом» в гостевом матче.
«Кавс» примут «Пэйсерс» в ночь на воскресенье, 29 октября, 02:30 по московскому времени.
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