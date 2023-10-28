Франц Вагнер: «Мы должны извлечь урок из последних нескольких минут матча с «Блэйзерс»
Форвард «Орландо» Франц Вагнер после гостевой победы над «Портлендом» (102:97) прокомментировал последние минуты матча, когда «Блэйзерс» удалось сократить отставание.
«Я думаю, что сегодня один из тех дней, когда мы определенно можем извлечь урок из последних нескольких минут. Такие моменты определенно помогают. Мы разберем их на тренировке и во время просмотра видео.
Я думаю, что сегодня мы не очень хорошо с справились с этой ситуацией, но мы продолжим учиться и искать ошибки», – сказал 22-летний немецкий форвард.
«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности
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