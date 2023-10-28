Франц Вагнер: «Мы должны извлечь урок из последних нескольких минут матча с «Блэйзерс»

Форвард « » после гостевой победы над « » (102:97) прокомментировал последние минуты матча, когда «Блэйзерс» удалось сократить отставание.

«Я думаю, что сегодня один из тех дней, когда мы определенно можем извлечь урок из последних нескольких минут. Такие моменты определенно помогают. Мы разберем их на тренировке и во время просмотра видео.

Я думаю, что сегодня мы не очень хорошо с справились с этой ситуацией, но мы продолжим учиться и искать ошибки», – сказал 22-летний немецкий форвард.

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