Олег Киселев: «Во второй половине ЦСКА использовал преимущество в размерах и давлении под кольцом»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал, за счет чего ЦСКА удалось одержать уверенную победу над казахстанской командой в матче Лиги ВТБ (96:66).

«ЦСКА – с победой!

Мы начали неплохо, но во второй половине соперники использовали свое преимущество в размерах и давлении под кольцом», – сказал тренер.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

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