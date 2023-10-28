Олег Киселев: «Во второй половине ЦСКА использовал преимущество в размерах и давлении под кольцом»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал, за счет чего ЦСКА удалось одержать уверенную победу над казахстанской командой в матче Лиги ВТБ (96:66).

« – с победой!

Мы начали неплохо, но во второй половине соперники использовали свое преимущество в размерах и давлении под кольцом», – сказал тренер.

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