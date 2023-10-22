Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Цедевиту-Олимпия», «Студентски центар» сразится с «Морнар Бар»

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги боснийская «Игокеа» примет словенскую «Цедевиту-Олимпия», «Студентски центар» сразится с «Морнар Бар» в черногорском дерби.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, Борац Чачак Сербия – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Задар Хорватия – 2-2, ФМП Сербия – 1-2, Мега Сербия – 1-2, КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-3, Цибона Хорватия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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