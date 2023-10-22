Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Цедевиту-Олимпия», «Студентски центар» сразится с «Морнар Бар»
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» примет словенскую «Цедевиту-Олимпия», «Студентски центар» сразится с «Морнар Бар» в черногорском дерби.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Морача»
Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, Борац Чачак Сербия – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Задар Хорватия – 2-2, ФМП Сербия – 1-2, Мега Сербия – 1-2, КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-3, Цибона Хорватия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии