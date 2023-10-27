Малкольм Брогдон: «После обмена из «Бостона» начал морально готовиться к тому, что стану игроком «Клипперс»

Разыгрывающий « » признался, что после обмена из «Селтикс» уже готовился продолжить карьеру в « ».

«Безусловно. Знаете, как только Дрю был обменян из «Милуоки», я знал, что « » проявляет к нему большой интерес. Понимал, что у них будут хорошие шансы заполучить его, потому что «Селтикс» пытались обменять еще меня.

Команды лиги считают меня отличным ветеранам. Я имею хорошую ценность на рынке. Поэтому такая команда, как «Портленд», могла либо оставить меня у себя как ветерана, либо обменять. Знал, что «Бостон» будет в игре, чтобы заполучить . Так что я начал морально готовиться к тому, что окажусь здесь [в Лос-Анджелесе]», – сказал Брогдон обозревателю «парусников» Томеру Азарали.

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