Малкольм Брогдон: «После обмена из «Бостона» начал морально готовиться к тому, что стану игроком «Клипперс»

Теги Бостон Клипперс Портленд НБА Дрю Холидэй Малкольм Брогдон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Малкольм Брогдон признался, что после обмена из «Селтикс» уже готовился продолжить карьеру в «Клипперс».

«Безусловно. Знаете, как только Дрю был обменян из «Милуоки», я знал, что «Бостон» проявляет к нему большой интерес. Понимал, что у них будут хорошие шансы заполучить его, потому что «Селтикс» пытались обменять еще меня.

Команды лиги считают меня отличным ветеранам. Я имею хорошую ценность на рынке. Поэтому такая команда, как «Портленд», могла либо оставить меня у себя как ветерана, либо обменять. Знал, что «Бостон» будет в игре, чтобы заполучить Дрю Холидэя. Так что я начал морально готовиться к тому, что окажусь здесь [в Лос-Анджелесе]», – сказал Брогдон обозревателю «парусников» Томеру Азарали.

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1 комментарий

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Fungus_Amongus
Клипперс зря отказались от того трейда с Бостоном конечно.
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