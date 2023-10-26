Майк Браун: «Я искренне верю, что «Кингз» могут побороться за чемпионство»

Главный тренер «Сакраменто» заявил, что его команда способна побороться за чемпионский титул, и для этого ей нужно прибавить в обороне.

«Зачастую, если ты хорошо выступаешь, ты начинаешь чувствовать себя слишком комфортно. А если ты чувствуешь себя слишком комфортно и тебя устраивает положение, в котором вы находишься, становится чрезвычайно сложно стать великим.

Мы должны побеждать в каждом матче. И нам нужно быть готовыми к открытому и честному общению друг с другом. Мы должны быть готовы к психологическому и физическому стрессу, который необходим, чтобы стать немного лучше. Мы должны быть готовы испытывать дискомфорт, и это поможет нам подготовиться к длительному выступлению в плей-офф.

Я искренне верю, что мы можем побороться за чемпионство.

Многим это может не понравиться. Но реальность такова, что для того, чтобы добиться успеха, иногда нужно рискнуть. Это может не сработать. Возможно, мы не добьемся того успеха, которого, я думаю, мы можем добиться, и в который я искренне верю. И тогда люди могут сказать: «Тебе следовало продолжать делать то, в чем ты хорош, а именно сосредоточиться на нападении». Нет. Я думаю, у нас еще есть шанс.

У нас есть возможность улучшить оборону. Так что, если мы не провалимся в нападении и финишируем в тройке или пятерке лучших, меня это устраивает. Но сможем ли мы попасть в Топ-15 или Топ-10 по защите? Если нам это удастся, я искренне верю, что к плей-офф мы подойдем в гораздо лучшей ситуации», – сказал Браун.

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