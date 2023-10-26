Майк Браун: «Я искренне верю, что «Кингз» могут побороться за чемпионство»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что его команда способна побороться за чемпионский титул, и для этого ей нужно прибавить в обороне.

«Зачастую, если ты хорошо выступаешь, ты начинаешь чувствовать себя слишком комфортно. А если ты чувствуешь себя слишком комфортно и тебя устраивает положение, в котором вы находишься, становится чрезвычайно сложно стать великим.

Мы должны побеждать в каждом матче. И нам нужно быть готовыми к открытому и честному общению друг с другом. Мы должны быть готовы к психологическому и физическому стрессу, который необходим, чтобы стать немного лучше. Мы должны быть готовы испытывать дискомфорт, и это поможет нам подготовиться к длительному выступлению в плей-офф.

Я искренне верю, что мы можем побороться за чемпионство.

Многим это может не понравиться. Но реальность такова, что для того, чтобы добиться успеха, иногда нужно рискнуть. Это может не сработать. Возможно, мы не добьемся того успеха, которого, я думаю, мы можем добиться, и в который я искренне верю. И тогда люди могут сказать: «Тебе следовало продолжать делать то, в чем ты хорош, а именно сосредоточиться на нападении». Нет. Я думаю, у нас еще есть шанс.

У нас есть возможность улучшить оборону. Так что, если мы не провалимся в нападении и финишируем в тройке или пятерке лучших, меня это устраивает. Но сможем ли мы попасть в Топ-15 или Топ-10 по защите? Если нам это удастся, я искренне верю, что к плей-офф мы подойдем в гораздо лучшей ситуации», – сказал Браун.

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3 комментария

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Jerry Rodrogha
Ответ McLARENf1
Хочется верить, что короли войдут в топ-15, но думаю этого не произойдет. Сабонис, Фокс, Мюррей, Монк, Везенков посредственны в защите. Барнс уже не молод чтобы его хватало для игры на обеих сторонах площадки, Митчелл хорош на своей стороне, но в нападении так и не прогрессирует, так что время этих двоих будет ограничено.
Топ-15 это не так уж высоко. В принципе, это достижимо на посредственных исполнителях за счёт старания и тренерской работы по организации командной защиты.
Получится на практике или нет – другой вопрос. Но шанс есть. Прошлый год просто все усилия штаба были сосредоточены на атаке. Теперь основной костяк в атаке уже выучил взаимодействие до рефлексов, можно больше внимания уделять отработке командной защиты.
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McLARENf1
Хочется верить, что короли войдут в топ-15, но думаю этого не произойдет. Сабонис, Фокс, Мюррей, Монк, Везенков посредственны в защите. Барнс уже не молод чтобы его хватало для игры на обеих сторонах площадки, Митчелл хорош на своей стороне, но в нападении так и не прогрессирует, так что время этих двоих будет ограничено.
+2
-2
0
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