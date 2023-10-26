Василие Мицич: «Надеюсь выступить на Олимпийских играх»

Разыгрывающий «Оклахомы» выразил желание сыграть за сборную Сербии на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Надеюсь выступить на Олимпийских играх. Считаю, что у нас отличная команда, и верю, что у нас большой потенциал. Надеюсь, нам всем удастся избежать травм», – сказал Мицич.

Мицич не участвовал в чемпионате мира 2023 года, на котором Сербия заняла второе место.

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