Василие Мицич: «Надеюсь выступить на Олимпийских играх»

Теги сборная Сербии НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Василие Мицич выразил желание сыграть за сборную Сербии на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Надеюсь выступить на Олимпийских играх. Считаю, что у нас отличная команда, и верю, что у нас большой потенциал. Надеюсь, нам всем удастся избежать травм», – сказал Мицич.

Мицич не участвовал в чемпионате мира 2023 года, на котором Сербия заняла второе место.

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1 комментарий

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Tolball
С ним и конечно с Йокичем у Сербии будут отличные шансы.
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