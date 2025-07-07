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Женская НБА. «Атланта» примет «Голден Стэйт», «Финикс» сыграет с «Далласом»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта» примет «Голден Стэйт». «Финикс» встретится с «Далласом» и 1-м номером драфта Пейдж Бекерс.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Голден Стэйт

8 июля. 02.30

Финикс – Даллас

8 июля. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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