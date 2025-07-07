«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)

Майка Пиви присоединился к «Пеликанс».

40-й номер драфта-2025 подписал с клубом контракт на 4 года и 8,7 миллиона. Только первые два сезона гарантированы.

Защитник (23 года, 201 см) набирал 17,2 очка, 5,8 подбора, 3,6 передачи и 2,3 перехвата в среднем в последнем сезоне в NCAA за Джорджтаун.