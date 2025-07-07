«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером

Дайшон Пьер покинул «Фенербахче».

Канадский форвард (31 год, 198 см) провел 5 сезонов в турецком клубе, но в последнем, чемпионском в Евролиге , его роль в команде снизилась.

Пьер набирал 3,3 очка и 2 подбора за 11,5 минуты в среднем в главном европейском клубном турнире.

«Фенербахче » объявил о расставании с форвардом.