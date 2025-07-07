«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
Дайшон Пьер покинул «Фенербахче».
Канадский форвард (31 год, 198 см) провел 5 сезонов в турецком клубе, но в последнем, чемпионском в Евролиге, его роль в команде снизилась.
Пьер набирал 3,3 очка и 2 подбора за 11,5 минуты в среднем в главном европейском клубном турнире.
«Фенербахче» объявил о расставании с форвардом.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4595 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости