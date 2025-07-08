Паоло Банкеро подпишет 5-летнее продление на 239 млн долларов

Форвард «Орландо» договорился о подписании максимального продления.

Соглашение начнет действовать с сезона-2026/27 и будет рассчитано на 5 лет, за которые игрок может заработать до 287 млн долларов. Итоговая сумма зависит от того, попадет ли игрок в символические сборные или получит награды MVP или «Лучший защитник».

Контракт включает опцию игрока на сезон-2030/31.

Банкеро был выбран «Орландо» под 1-м номером на драфте-2022. В прошлом сезоне, несмотря на травму, из-за которой он пропустил 34 матча, форвард показал лучшие для себя показатели, набирая в среднем по 25,9 очка, 7,5 подбора и 4,8 передачи. Банкеро – восьмой игрок в истории, который набирает в среднем 25 очков, 7 подборов и 4 передачи в возрасте 22 лет и моложе.

После трех сезонов в «Мэджик» Банкеро занимает третье место в истории клуба по результативности (4432 очка), уступая лишь Шакилу О’Нилу и Пенни Хардуэю.

Это самый большой контракт в истории «Орландо».