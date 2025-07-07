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Костас Адетокумбо близок к переходу в «Олимпиакос»

Костас Адетокумбо завешает переговоры с «Олимпиакосом».

27-летний греческий форвард заканчивал предыдущий сезон в «Мурсии», набирая 4,4 очка, 3,5 подбора и 1 передачу за 12,3 минуты в среднем в чемпионате Испании. До этого брат Янниса Адетокумбо выступал за «Панатинаикос».

«Олимпиакос» намерен дополнительно укрепить переднюю линию после подписания грека. Для этого Георгиос Барцокас и руководство клуба отправились в Лас-Вегас на Летнюю лигу, планируя присмотреть кого-либо из американских «больших».

Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что одной из целей команды является Прешес Ачиува, который ищет себе новый клуб.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport24
logoГеоргиос Барцокас
возможные переходы
Летняя лига НБА
logoНБА
logoКостас Адетокумбо
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