Джеймс Уайзмен получит еще один шанс в «Индиане»
«Пэйсерс» просмотрят Джеймса Уайзмена.
Команда подпишет однолетний контракт со 2-м номером драфта-2020.
Центровой (24 года, 213 см) присоединился к «Индиане» прошлым летом и произвел впечатление на сборах, но порвал ахиллово сухожилие в первом матче сезона.
«Мы увидели его потенциал на предсезонной стадии. Высокий, атлетичный, работающий над броском.
Он подходит к работе на площадке. Ассистент Джим Бойлен отлично работает с ним и Айзейей Джексоном. Нельзя заменить Майлза Тернера, но мы можем положиться на комбинацию из нескольких игроков», – поделился президент «Пэйсерс» Кевин Притчард.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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