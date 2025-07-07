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Джеймс Уайзмен получит еще один шанс в «Индиане»

«Пэйсерс» просмотрят Джеймса Уайзмена.

Команда подпишет однолетний контракт со 2-м номером драфта-2020.

Центровой (24 года, 213 см) присоединился к «Индиане» прошлым летом и произвел впечатление на сборах, но порвал ахиллово сухожилие в первом матче сезона.

«Мы увидели его потенциал на предсезонной стадии. Высокий, атлетичный, работающий над броском.

Он подходит к работе на площадке. Ассистент Джим Бойлен отлично работает с ним и Айзейей Джексоном. Нельзя заменить Майлза Тернера, но мы можем положиться на комбинацию из нескольких игроков», – поделился президент «Пэйсерс» Кевин Притчард.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4544 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
переходы
Кевин Притчард
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