Кэм Томас: «Если бы игра шла через меня, легко набирал бы по 25 очков»

Защитник « » оценил свой потенциал в атаке.

Томас рассказал, какой была бы его результативность, если бы его активно заигрывали в нападении.

«Мяч в моих руках? Легко набирал бы по 25 очков, легко», – заявил Томас.

В минувшем сезоне НБА 21-летний баскетболист набирал по 10,6 очка за 16 с половиной минут на площадке.

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