Кэм Томас: «Если бы игра шла через меня, легко набирал бы по 25 очков»
Защитник «Бруклина» Кэм Томас оценил свой потенциал в атаке.
Томас рассказал, какой была бы его результативность, если бы его активно заигрывали в нападении.
«Мяч в моих руках? Легко набирал бы по 25 очков, легко», – заявил Томас.
В минувшем сезоне НБА 21-летний баскетболист набирал по 10,6 очка за 16 с половиной минут на площадке.
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