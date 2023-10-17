Еврокубок. «Ульм» – «Литкабелис», «Венеция» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Будучность Шленск Рейер Венеция Клуж Ульм Хапоэль Тель-Авив Литкабелис Бурк Баскетбол

Во вторник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут четыре матча.

Немецкий «Ульм» дома сыграет с литовским «Литкабелисом», итальянская «Венеция» примет тель-авивский «Хапоэль».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Рейер Венеция Италия  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
17 октября, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0,  Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Ховентуд Испания – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Венеция Италия – 0-2, Вулвз Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Гамбург Германия – 0-2.

Группа B

Будучность Черногория  –  Шленск Польша
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Морача»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Клуж Румыния
Дата проведения
17 октября, 20.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
17 октября, 20.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Клуж Румыния – 2-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Ульм Германия – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Литкабелис Литва – 1-1, Шленск Польша – 0-2, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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