Еврокубок. «Тренто» – «Гран-Канария», «Ховентуд» встретится с «Вулвз» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Цедевита-Олимпия Бешикташ Гран-Канария Тюрк Телеком Тренто Париж Прометей Гамбург Лондон Лайонс Вулвз Баскетбол

В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Итальянский «Тренто» сыграет с испанской «Гран-Канарией», испанский «Ховентуд» встретится с литовским клубом «Вулвз».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Бешикташ Турция  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
18 октября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Париж Франция
Дата проведения
18 октября, 20.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Вулвз Литва
Дата проведения
18 октября, 21.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0,  Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Вулвз Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Гамбург Германия – 0-2, Венеция Италия – 0-3.

Группа B

Арис Греция  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
18 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
18 октября, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Клуж Румыния – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Ульм Германия – 2-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Литкабелис Литва – 1-2, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2, Шленск Польша – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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