Еврокубок. «Тренто» – «Гран-Канария», «Ховентуд» встретится с «Вулвз» и другие матчи
В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.
Итальянский «Тренто» сыграет с испанской «Гран-Канарией», испанский «Ховентуд» встретится с литовским клубом «Вулвз».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0, Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Вулвз Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Гамбург Германия – 0-2, Венеция Италия – 0-3.
Группа B
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «PalaTrento»
Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Клуж Румыния – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Ульм Германия – 2-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Литкабелис Литва – 1-2, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2, Шленск Польша – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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