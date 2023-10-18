Еврокубок. «Тренто» – «Гран-Канария», «Ховентуд» встретится с «Вулвз» и другие матчи

В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Итальянский «Тренто» сыграет с испанской «Гран-Канарией», испанский «Ховентуд» встретится с литовским клубом «Вулвз».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0, Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Прометей Украина – 1-1, Вулвз Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Гамбург Германия – 0-2, Венеция Италия – 0-3.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Клуж Румыния – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Ульм Германия – 2-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Литкабелис Литва – 1-2, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2, Шленск Польша – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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