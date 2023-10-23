Кендрик Нанн открыт для предложений от европейских клубов

Свободный агент (28 лет, 188 см) изменил свои планы и открыт для предложений от европейских клубов.

Нанн ранее отказывался от вариантов в Европе в надежде вернуться в , но так и не попал ни в одну из команд. Сейчас он готов к переезду, но интересовавшиеся им участники (наиболее активным был « ») к этому моменту успели сделать другие подписания.

В январе 2023 года «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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