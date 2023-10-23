Кендрик Нанн открыт для предложений от европейских клубов

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Кендрик Нанн Баскетбол

Свободный агент Кендрик Нанн (28 лет, 188 см) изменил свои планы и открыт для предложений от европейских клубов.

Нанн ранее отказывался от вариантов в Европе в надежде вернуться в НБА, но так и не попал ни в одну из команд. Сейчас он готов к переезду, но интересовавшиеся им участники Евролиги (наиболее активным был «Олимпиакос») к этому моменту успели сделать другие подписания.

В январе 2023 года «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

Перемен! «Индиана»

Стив Керр владеет футбольной «Мальоркой». Это вообще как?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий