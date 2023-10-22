Скотти Барнс о «Торонто»: «Не думаю, что это перезагрузка и мы начинаем все сначала»

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс не считает, что нынешнюю ситуацию в команде можно назвать «перезагрузкой».

«У нас новая система, новое нападение. Мне кажется, что это главное. Поменялись тренеры, многое изменилось. Но не думаю, что это перезагрузка и мы начинаем все сначала.

У нас по-прежнему много хороших игроков в команде. Мы все еще строимся, мы все еще растем как команда. Просто пытаемся добиться успеха на площадке», – сказал Барнс.

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