«Рэпторс» подписали Джастиса Уинслоу

10-й номер драфта-2015 (27 лет, 198 см) заключил негарантированное соглашение с « », информирует обозреватель Блейк Мерфи.

Ожидается, что форвард будет выступать за «Рэпторс 905» в G-лиге.

Уинслоу надеется вернуться в . В прошлом сезоне он выступал за «Портленд», набирая 6,8 очка и 5 подборов за 26,8 минуты на паркете.

«Рэпторс» также отчислили центрового Макура Макера (22 года, 208 см), который поможет фарм-клубу в G-лиге.

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