«Рэпторс» подписали Джастиса Уинслоу
10-й номер драфта-2015 Джастис Уинслоу (27 лет, 198 см) заключил негарантированное соглашение с «Торонто», информирует обозреватель Блейк Мерфи.
Ожидается, что форвард будет выступать за «Рэпторс 905» в G-лиге.
Уинслоу надеется вернуться в НБА. В прошлом сезоне он выступал за «Портленд», набирая 6,8 очка и 5 подборов за 26,8 минуты на паркете.
«Рэпторс» также отчислили центрового Макура Макера (22 года, 208 см), который поможет фарм-клубу в G-лиге.
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