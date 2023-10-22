Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис – один из величайших бигменов в истории «Лейкерс»

Лидер « » назвал партнера по команде Энтони Дэвиса одним из лучших бигменов в истории лос-анджелесского клуба.

« великолепен. Он потрясающий. Мы здесь уже дольше всех: у меня шестой сезон, у Дэвиса – пятый. Мы оба капитаны, и он такой же лидер этого клуба, как и я.

Дэвис – это лучшее, что мог бы пожелать себе этот клуб, и даже больше. Один из величайших бигменов в истории этого клуба, безусловно», – сказал Джеймс.

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