Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис – один из величайших бигменов в истории «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал партнера по команде Энтони Дэвиса одним из лучших бигменов в истории лос-анджелесского клуба.

«Энтони Дэвис великолепен. Он потрясающий. Мы здесь уже дольше всех: у меня шестой сезон, у Дэвиса – пятый. Мы оба капитаны, и он такой же лидер этого клуба, как и я.

Дэвис – это лучшее, что мог бы пожелать себе этот клуб, и даже больше. Один из величайших бигменов в истории этого клуба, безусловно», – сказал Джеймс.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kiper88
Ну в первую 10 войдёт. Так что, да ж, один из лучших
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ну смотря из скольки лучших. А в целом Брон просто пытается поддержать и мотивировать его, а то сам Энтони при всём таланте по характеру на себя меньше берет, чем мог бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
смотря с кем сравнивать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Рука/лицо...
Дэвис просто НИКАК не один из лучших больших.
Карим
Шак
Уилт
Газоль
Каждый из них внёс бОльший вклад, несомненно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почтенный эльф
Сразу после Мозгова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Abdulla
Рука/лицо... Дэвис просто НИКАК не один из лучших больших. Карим Шак Уилт Газоль Каждый из них внёс бОльший вклад, несомненно.
Майкан.
Вот Диваца обошёл, да, у того гаек нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий