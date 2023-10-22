Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис – один из величайших бигменов в истории «Лейкерс»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал партнера по команде Энтони Дэвиса одним из лучших бигменов в истории лос-анджелесского клуба.
«Энтони Дэвис великолепен. Он потрясающий. Мы здесь уже дольше всех: у меня шестой сезон, у Дэвиса – пятый. Мы оба капитаны, и он такой же лидер этого клуба, как и я.
Дэвис – это лучшее, что мог бы пожелать себе этот клуб, и даже больше. Один из величайших бигменов в истории этого клуба, безусловно», – сказал Джеймс.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее
Дэвис просто НИКАК не один из лучших больших.
Карим
Шак
Уилт
Газоль
Каждый из них внёс бОльший вклад, несомненно.
Вот Диваца обошёл, да, у того гаек нет.