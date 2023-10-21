Адриатическая лига. КРКА встретится с «Задаром»

Теги результаты Адриатическая лига Задар КРКА Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги словенская КРКА встретится с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

КРКА – Задар
Дата проведения
21 октября, 18.00
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0,  Борац Чачак Сербия – 2-2, Студентски Центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, ФМП Сербия – 1-2, КРКА Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 1-2,  Сплит Хорватия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-3, Цибона Хорватия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Почему в России никто не показывает, турнир то классный🤨
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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